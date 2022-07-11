Bayern Münih, De Ligt için çıldırdı!

Alman ekibi Bayern Münih, Juventus forması giyen Hollandalı stoper Matthijs De Ligt'i bitirmek için atağa kalktı. Transfer için gözler İtalya'da...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih, De Ligt için çıldırdı!
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11 Temmuz 2022 16:18
Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, flaş bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Bavyera ekibi, İtalyan devi Juventus'ta forma giyen Matthijs De Ligt'i kadrosuna katmak istiyor. İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu.

DE LIGT İÇİN 70 MİLYON EURO

Çizme basınında yer alan haberlere göre; Alman devi Bayern Münih, Hollandalı futbolcu için 70 milyo Euro ve bonusları içeren bir transfer pakedi hazırladı. Futbolcu da artık Juventus'taki misyonunu tamamladığına inanıyor ve transfere sıcak bakıyor.

SALIHAMIDZIC TRANSFER İÇİN İTALYA'DA

Öte yandan Bayern Münih'in eski oyuncularından ve günümüzde sportif direktör olarak kulübe hizmet eden Hasan Salihamidzic, Juventus ile transfer müzarekeresi için Torino'ya gitti. Salihamidzic, transferle ilgili "Gelişmeleri hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon Juventus'ta 42 maçta 3692 dakika süre aldı ve 3 gol 1 asistlik performans sergiledi. Futbolcu, Juventus'tan önce Ajax forması giymişti.

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