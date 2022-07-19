Bayern Münih, de Ligt'ı duyurdu

Bayern Münih, Juventus'tan Matthijs de Ligt'i renklerine bağladığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; bayern.de
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Bayern Münih, de Ligt'ı duyurdu
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19 Temmuz 2022 20:38
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, Hollandalı savunma oyuncusu Matthijs de Ligt'ı kadrosuna kattı.

Alman temsilcisinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Altyapısından yetiştiği Ajax'tan 2019 yılında Juventus'a transfer olan Matthijs de Ligt, siyah-beyazlı takımla üç sezonda 117 maça çıktı ve 8 gol attı.

Bavyera temsilcisi yaz transfer döneminde Sadio Mane, Ryan Gravenberch ve Noussair Mazraoui'yi renklerine bağlamıştı.

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