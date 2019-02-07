Almanya Kupası'ndailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin henüz 3. dakikasında Mittelstadt ile öne geçen Hertha Berlin, 7. dakikada Gnabry'nin golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.Bayern Münih'te sahneye bir kezdaha Gnabry çıktı ve 49. dakikada takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Davie Selke'nin golüyle maçın 90 dakikası 2-2 tamamlandı.Dakikalar 98'i gösterdiğinde sahneye Kingsley Coman çıktı ve Bayern Münih tekrar skorda üstünlük sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.