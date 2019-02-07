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Bayern Münih, Berlin'de Coman ile turladı!

Bayern Münih, 90 dakikası 2-2 biten maçta Hertha Berlin'i uzatmalarda 3-2 mağlup etti ve Almanya Kupası'nda tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Bayern Münih, Berlin'de Coman ile turladı!
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07 Şubat 2019 01:17
Almanya Kupası'nda Hertha Berlin ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Mücadelenin henüz 3. dakikasında Mittelstadt ile öne geçen Hertha Berlin, 7. dakikada Gnabry'nin golüne engel olamadı ve skora eşitlik geldi.

Bayern Münih'te sahneye bir kezdaha Gnabry çıktı ve 49. dakikada takımını öne geçirdi. Karşılaşmanın 67. dakikasında Davie Selke'nin golüyle maçın 90 dakikası 2-2 tamamlandı.

Dakikalar 98'i gösterdiğinde sahneye Kingsley Coman çıktı ve Bayern Münih tekrar skorda üstünlük sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Bayern Münih, Hertha Berlin'i 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

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