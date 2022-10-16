Bayern Münih, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Fenerbahçe'nin yükselen değeri Arda Güler Alman devinin radarına girdi. UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan AEK Larnaca maçında 69 dakika sahada kalan hem futbolu hem de istatistikleriyle göz kamaştıran 17 yaşındaki yıldız futbolcuyu Bayern Münih listesine yazmış durumda.



SAVUNMADA DA GELİŞTİ



Alman kulübünün temsilcilerinin Fenerbahçe'nin 17 Ekim Pazartesi günü Ankaragücü ile deplasmanda oynayacağı zorlu maça geleceği öğrenildi. Arda Güler'in Ankaragücü maçında ilk 11'de ya da maçın 2. yarısında oynama şansının yüksek olduğu ifade ediliyor. 17 yaşındaki yıldız futbolcunun hücumdaki yetenekleri dışında savunma anlamında da kendisini geliştirmeye başladığı, bu durumun ikili mücadeleler ve top kazanma istatistiklerine de açıkça yansıdığı görülüyor.



TEK TEK GELECEKLER



Arda Güler'i Bayern Münih'in dışında hem Almanya'dan hem de İngiltere, İspanya ve İtalya'dan birçok kulübün takibe aldığı, ilerleyen haftalarda daha fazla kulübün temsilcisinin Fenerbahçe'nin maçlarını izlemeye gelmesinin beklendiği ifade edildi.





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