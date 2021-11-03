Bayern Münih 5 attı, son 16'yı garantiledi! Lewandowski'den hat-trick...

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. maçında Bayern Münih, konuk ettiği Benfica'yı 5-2 mağlup etti ve bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Bayern Münih 5 attı, son 16'yı garantiledi! Lewandowski'den hat-trick...
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03 Kasım 2021 00:55
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. karşılaşmasında Bayern Münih, Benfica'yı ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan müsabaka, Bayern Münih'in 5-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Gnabry, 49. dakikada Leroy Sane ve 26, 61. ve 84. dakikalarda Robert Lewandowski attı. Benfica'nın sayılarını ise 38. dakikada Morato ve 74. dakikada Nunez kaydetti.

Bayern Münih'te Lewandowski, 45+1. dakikada kullandığı penaltıyı gole çeviremedi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Benfica ise 4 puanla 3. sırada yer aldı.

Bayern Münih, 5. hafta maçında Dinamo Kiev deplasmanına konuk olacak. Benfica ise Barcelona deplasmanına gidecek.

LEWANDOWSKI, 100. MAÇINDA ŞOV YAPTI!

Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, 100. Şampiyonlar Ligi maçında 3 gol atarak hat-trick yaptı.


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