Bayern'den stopere 30 milyon euro!

Teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'yi getiren Bayern Münih, transfer çalışmalarına hız verdi.
Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Stuttgart forması giyen stoper Hiroki Ito'nun 30 milyon €'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
25 yaşındaki stoper, Stuttgart ile geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Stuttgart forması giyen stoper Hiroki Ito'nun 30 milyon €'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.
25 yaşındaki stoper, Stuttgart ile geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.
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