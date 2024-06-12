Bayern'den stopere 30 milyon euro!

Bayern Münih'in Stuttgart forması giyen stoper Hiroki Ito'yu kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Bayern'den stopere 30 milyon euro!
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12 Haziran 2024 22:14
Teknik direktörlük görevine Vincent Kompany'yi getiren Bayern Münih, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Stuttgart forması giyen stoper Hiroki Ito'nun 30 milyon €'luk serbest kalma maddesini kullanarak kadrosuna kattı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.

25 yaşındaki stoper, Stuttgart ile geçtiğimiz sezon 29 maça çıktı ve 2 asistlik performans sergiledi.

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