Bayern çeyrek final kapısını 4-1'le araladı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Lazio'yu 4-1 mağlup etti.

, Fotoğraf; EPA
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Bayern çeyrek final kapısını 4-1'le araladı
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24 Şubat 2021 00:55
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, deplasmanda Lazio'ya konuk oldu.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Bayern Münih 4-1 kazanarak çeyrek final için büyük avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında Lewandowski'nin golüyle öne geçen Bayern, 24. dakikada 17 yaşındaki Jamal Musiala'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. 42. dakikaya gelindiğinde sahneye çıkan Leroy Sane ise ilk yarı skorunu 3-0 olarak ilan etti.

İkinci yarıya Bayern Münih fırtınası devam etti ve 47. dakikada Acerbi topu kendi kalesine göndererek skoru 4-0 yaptı. 49. dakikaya gelindiğinde Correa farkı 3'e indiren golü attı. Kalan dakikalarda ayern Münih'in etkili oyunu skoru korumasını sağladı ve Alman ekibi sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

İki takımı karşı karşıya getirecek rövanş karşılaşması 17 Mart'ta Bayern Münih'in sahasında oynanacak.



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