Bayer Leverkusen, Flamengo U20'ye farklı mağlup oldu

BREZİLYALI GENÇLERDEN ŞOV

TEN HAG: "SKORU ÖNEMSEMİYORUM"

LEVERKUSEN'DE YENİ DÖNEM ZOR BAŞLADI

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gitmesi sonrası Bayer Leverkusen'in başına geçen Erik Ten Hag, ilk sınavında ağır bir yenilgi yaşadı. Alman ekibi, hazırlık maçında Flamengo'nun U20 takımıyla karşılaştı ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.Brezilya temsilcisinin gollerini Loran, Gonçalves, Leao, Sousa ve Arthur'un kendi kalesine attığı golle bulurken, Leverkusen'in tek sayısı Culbreath'tan geldi.Karşılaşma sonrası konuşan Erik Ten Hag, yenilgiye takılmadığını vurguladı:ifadelerini kullandı.Ten Hag yönetimindeki ilk maçında farklı kaybeden Leverkusen, yeni sezona hazırlık sürecinde hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak zorunda. Taraftarlar ise bu sonuç sonrası hem şaşkın hem de temkinli.