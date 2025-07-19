Bayer Leverkusen, Flamengo U20'ye farklı mağlup oldu

Xabi Alonso'nun Real Madrid'e gitmesi sonrası Bayer Leverkusen'in başına geçen Erik Ten Hag, ilk sınavında ağır bir yenilgi yaşadı. Alman ekibi, hazırlık maçında Flamengo'nun U20 takımıyla karşılaştı ve sahadan 5-1 mağlup ayrıldı.
BREZİLYALI GENÇLERDEN ŞOV
Brezilya temsilcisinin gollerini Loran, Gonçalves, Leao, Sousa ve Arthur'un kendi kalesine attığı golle bulurken, Leverkusen'in tek sayısı Culbreath'tan geldi.
TEN HAG: "SKORU ÖNEMSEMİYORUM"
Karşılaşma sonrası konuşan Erik Ten Hag, yenilgiye takılmadığını vurguladı: "İyi bir sonuç alamadık ama hazırlık maçlarından alınacak sonuçları gerçekten umursamıyorum. Elbette hiçbir zaman kaybetmek istemeyiz ama benim için asıl önemli olan oyuncularımı kazanmak." ifadelerini kullandı.
LEVERKUSEN'DE YENİ DÖNEM ZOR BAŞLADI
Ten Hag yönetimindeki ilk maçında farklı kaybeden Leverkusen, yeni sezona hazırlık sürecinde hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak zorunda. Taraftarlar ise bu sonuç sonrası hem şaşkın hem de temkinli.
BREZİLYALI GENÇLERDEN ŞOV
Brezilya temsilcisinin gollerini Loran, Gonçalves, Leao, Sousa ve Arthur'un kendi kalesine attığı golle bulurken, Leverkusen'in tek sayısı Culbreath'tan geldi.
TEN HAG: "SKORU ÖNEMSEMİYORUM"
Karşılaşma sonrası konuşan Erik Ten Hag, yenilgiye takılmadığını vurguladı: "İyi bir sonuç alamadık ama hazırlık maçlarından alınacak sonuçları gerçekten umursamıyorum. Elbette hiçbir zaman kaybetmek istemeyiz ama benim için asıl önemli olan oyuncularımı kazanmak." ifadelerini kullandı.
LEVERKUSEN'DE YENİ DÖNEM ZOR BAŞLADI
Ten Hag yönetimindeki ilk maçında farklı kaybeden Leverkusen, yeni sezona hazırlık sürecinde hem fiziksel hem de taktiksel olarak toparlanmak zorunda. Taraftarlar ise bu sonuç sonrası hem şaşkın hem de temkinli.