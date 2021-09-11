Bayer Leverkusen - Dortmund canlı izle canlı oyna Tuttur'da

Bayer Leverkusen ile Dortmund Bundesliga'nın 4. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...
Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'in galibiyetine 2,65 oran verilirken Dortmund galibiyetine 1,87 ve beraberliğe ise 3,35 oran verildi. 2,5 ALT oranı 2,34 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,35 olarak belirlendi.
BAYER LEVERKUSEN - DORTMUND MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Bayer Leverkusen - Dortmund maçına özel açılan bahislerde ilk golü Bayer Leverkusen atar bahisine 1,80, ilk golü Dortmund atar bahisine 1,56 ve Gol olmaz seçeneğine ise 18.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklık gol olmasına 1.80 oran verilirken Karşılıklı Gol yok seçeneğine ise 2,41 oran belirlendi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
Karşılaşmada Bayer Leverkusen'in galibiyetine 2,65 oran verilirken Dortmund galibiyetine 1,87 ve beraberliğe ise 3,35 oran verildi. 2,5 ALT oranı 2,34 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,35 olarak belirlendi.
BAYER LEVERKUSEN - DORTMUND MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Bayer Leverkusen - Dortmund maçına özel açılan bahislerde ilk golü Bayer Leverkusen atar bahisine 1,80, ilk golü Dortmund atar bahisine 1,56 ve Gol olmaz seçeneğine ise 18.00 oran belirlendi.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede Karşılıklık gol olmasına 1.80 oran verilirken Karşılıklı Gol yok seçeneğine ise 2,41 oran belirlendi.
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