Batshuayi: "Yedi dakika yeter dedi"

Fenerbahçe'nin golcüsü Michy Batshuayi, Fatih Karagümrük galibiyeti sonrası iki paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Batshuayi: 'Yedi dakika yeter dedi'
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09 Ekim 2022 23:17
Fenerbahçe'ye, Fatih Karagümrük maçında galibiyeti getiren isim olan Michy Batshuayi, maçın ardından iki paylaşım yaptı.

Belçikalı golcü, önce, Rennes maçının ardından yaptığı "Devamı gelecek" paylaşımını alıntıladı ve "Sizi uyarmıştım" yazdı.

Batshuayi, bu paylaşımının ardından kısa bir süre sonra ise "7 dakika yeterli (O böyle söyledi)" şeklinde bir paylaşıma imza attı.

Fenerbahçeli taraftarlar, Batshuayi'nin bu paylaşıma kısa sürede içinde çok sayıda beğeni ve yorum yaptı.

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