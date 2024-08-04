Batshuayi ilk resmi maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir resmi maçta giydi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, karşılaşmanın 46. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.
Geçen sezonu Fenerbahçe'de tamamlayan ve serbest oyuncu statüsüyle sarı-kırmızılılarla 3 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı santrfor, karşılaşmanın 46. dakikasında Dries Mertens'in yerine oyuna girdi.
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