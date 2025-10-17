17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Basketbolda derbi haftası!

Basketbol Süper Ligi'nde 4, Kadınlar Süper Ligi'nde 3, Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 6. hafta karşılaşmalarıyla heyecan devam ediyor. Dev derbiler ve kritik mücadeleler basketbolseverleri bekliyor.

calendar 17 Ekim 2025 11:21 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2025 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Basketbolda derbi haftası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 6. hafta maçları oynanacak.
 
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
 
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
 
Bugün (17 Ekim):
 
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
 
18 Ekim Cumartesi:
 
13.00 Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)
 
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)
 
18.00 Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)
 
19 Ekim Pazar:
 
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)
 
15.30 Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
 
18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)
 
20 Ekim Pazartesi:
 
19.00 Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
 
HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
 
18 Ekim Cumartesi:
 
16.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
 
17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)
 
19 Ekim Pazar:
 
14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)
 
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
 
17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)
 
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
 
18 Ekim Cumartesi:
 
14.45 OGM Ormanspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
 
16.30 Fenerbahçe Koleji-Yalovaspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
 
19 Ekim Pazar:
 
13.00 iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Beşiktaş GAİN)
 
14.45 Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
 
16.30 TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol (Gölbaşı)
 
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)
 
20 Ekim Pazartesi:
 
17.00 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Karataş Şahinbey)
 
17.00 Kipaş İstiklalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)
 
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)
