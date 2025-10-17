Basketbolda derbi haftası!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 4, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 3, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 6. hafta maçları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde haftanın programı şu şekilde:
TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün (17 Ekim):
19.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)
18 Ekim Cumartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Beşiktaş GAİN (Sinan Erdem)
15.30 Türk Telekom-Aliağa Petkimspor (Ankara)
18.00 Bursaspor Basketbol-Glint Manisa Basket (TOFAŞ)
19 Ekim Pazar:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Trabzonspor (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Galatasaray MCT Technic-Fenerbahçe Beko (Basketbol Gelişim Merkezi)
18.00 Mersinspor-TOFAŞ (Servet Tazegül)
20 Ekim Pazartesi:
19.00 Karşıyaka-Anadolu Efes (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
HALKBANK KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
18 Ekim Cumartesi:
16.00 Kocaeli Kadın Basketbol-Fenerbahçe Opet (Şehit Polis Recep Topaloğlu)
17.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Melikgazi Kayseri Basketbol (Sinan Erdem)
19 Ekim Pazar:
14.00 BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin (Ankara)
15.00 Dardanel Çanakkale Belediyespor-Nesibe Aydın (Çanakkale Sporcu Gelişim Merkezi)
17.00 Beşiktaş Boa-OGM Ormanspor (Beşiktaş GAİN)
TÜRKİYE SİGORTA TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
18 Ekim Cumartesi:
14.45 OGM Ormanspor-Pizzabulls Cedi Osman Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.30 Fenerbahçe Koleji-Yalovaspor Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)
19 Ekim Pazar:
13.00 iLab Basketbol-Cemefe Gold Haremspor (Beşiktaş GAİN)
14.45 Darüşşafaka Lassa-Konya Büyükşehir Belediyespor (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
16.30 TED Ankara Kolejliler-Göztepe Basketbol (Gölbaşı)
18.15 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Finalspor (Kocaeli Atatürk)
20 Ekim Pazartesi:
17.00 Gaziantep Basketbol-MKE Ankaragücü Basketbol (Karataş Şahinbey)
17.00 Kipaş İstiklalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kahramanmaraş Merkez)
20.00 Parmos Otel Bandırma Bordo Basketbol-Çayırova Belediyesi (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)