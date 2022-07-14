Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu.



Türkiye'den son iki yılın şampiyonu Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 6-7 Ekim'de başlayacak ve 13-14 Nisan 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek.



Toplam 18 takımlı ligde ilk 8'e giren ekipler, play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e adlarını yazdıracak.



Anadolu Efes ligin ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlarken, Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.



İki takım arasındaki ilk derbi mücadelesi 28 Ekim Cuma günü (5. hafta) Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi 6 Nisan 2023'te (33. hafta) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.



THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:



6 Ekim Perşembe:



Panathinaikos-Real Madrid



ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan



Maccabi Tel Aviv-Zalgiris



Bayern Münih-Fenerbahçe Beko



Valencia Basket-Baskonia Vitoria Gasteiz



7 Ekim Cuma:



Anadolu Efes-Kızılyıldız



ALBA Berlin-Partizan



Barcelona- Olympiakos



Virtus Segafredo Bologna-Monaco





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