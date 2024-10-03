Basketbol Süper Ligi'nde sezon Denizli'de açılıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, cuma günü oynanacak Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor maçıyla başlayacak.

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Basketbol Süper Ligi'nde sezon Denizli'de açılıyor
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03 Ekim 2024 13:41
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu, cuma günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Mersinspor, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Cuma günü:

19.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersinspor (Pamukkale Üniversitesi)

5 Ekim Cumartesi:

15.30 Manisa Basket-Bursaspor Basketbol (Muradiye)

18.00 Türk Telekom-Galatasaray (Ankara)

20.30 TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka (TOFAŞ)

6 Ekim Pazar:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka (Sinan Erdem)

15.30 Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa (ENKA)

18.00 Anadolu Efes-Yalovaspor Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

20.30 Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

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