Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta

Basketbol Süper Ligi'nde 7 şampiyonluk kazanan başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 27 yıldır kırılamadı.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk rekoru Aydan Siyavuş'ta
Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan başantrenör Aydan Siyavuş'un rekoru, 27 yıldır kırılamadı.

Galatasaray'ın başantrenörü olduğu 1998 yılında 50 yaşında hayatını kaybeden Siyavuş, vefatının üzerinden 27 yıl geçmesine rağmen 7 şampiyonlukla ligde en fazla kupa kazanan başantrenör konumunda bulunuyor.

Eczacıbaşı ile 1975-1976, 1976-1977, 1977-1978 ve 1979-1980, 1980-1981, 1981-1982 sezonlarında 2 kez üst üste üçer şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olan Aydan Siyavuş, 1983-1984'te de Anadolu Efes'in başında mutlu sona ulaştı.


- Siyavuş'u, Örs ve Ataman takip ediyor

Aydın Örs ve Ergin Ataman, yaşadıkları 6'şar şampiyonlukla Aydan Siyavuş'un ardından ikinci sırada yer aldı.

Örs, Efes Pilsen ile 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 sezonlarında arka arkaya 3 kez ve 1995-1996 ile 1996-1997'de de 2 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Aydın Örs, 2006-2007 sezonunda ise Fenerbahçe Ülker'i şampiyonluğa taşıyarak 6. kez bu başarıyı elde etti.

Ergin Ataman, ligde 2008-2009, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında Anadolu Efes, 2011-2012'de Beşiktaş ve 2012-2013'te de Galatasaray ile şampiyonluğa ulaştı.

- Ergin Ataman 3 farklı takımla şampiyon oldu

Ergin Ataman, Basketbol Süper Ligi'nde üç farklı takımla şampiyonluk yaşayan tek başantrenör olarak dikkati çekiyor.

İlk şampiyonluğuna 2008-2009 sezonunda Anadolu Efes (Efes Pilsen) ile ulaşan Ergin Ataman, 2011-2012'de Beşiktaş'ın 37 yıllık özlemine son vererek ligde ikinci şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli başantrenör, 2012-2013 sezonunda bu kez Galatasaray'ın başında ligdeki 3. şampiyonluğunu elde etti.

Ergin Ataman, 2018-2019, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında yine Anadolu Efes ile Basketbol Süper Ligi'nde kupayı kazanma başarısı gösterdi.

- Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde Oktay Mahmuti, üst üste 4 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek başantrenör konumunda bulunuyor.

Mahmuti, Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon art arda ligde mutlu sona ulaştı.

Ligde Mehmet Baturalp ve Zeljko Obradovic de dörder kez şampiyonluk sevinci yaşayan başantrenörler oldu.

- En fazla şampiyon olan yabancı başantrenör Obradovic

Zeljko Obradovic, Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk kazanan yabancı başantrenör olarak öne çıkıyor.

Sırp başantrenör, Fenerbahçe'nin başında 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluğa ulaştı.

- Fenerbahçe yabancılarla sevindi

Fenerbahçe, ligde son 10 şampiyonluğunu yabancı başantrenörlerle elde etti.

Zeljko Obradovic ile 4, Bogdan Tanjevic ve Sarunas Jasikevicius yönetiminde de 2'şer şampiyonluk kazanan sarı-lacivertli takım, Neven Spahija ve Aleksandar Djordjevic ile de birer kez kupayı müzesine götürdü.

- Ligde 7 yabancı başantrenör şampiyonluk yaşadı

Basketbol Süper Ligi'nde 20 Türk, 7 de yabancı başantrenör şampiyonluk ipini göğüsledi.

1968-1969 sezonunda Galatasaray'a ilk şampiyonluğunu kazandıran Bulgar Petar Simenov, ligde şampiyonluk yaşayan ilk yabancı başantrenör olarak tarihe geçti.

Hırvat Jasmin Repesa, 1998-1999 sezonunda TOFAŞ'a ligdeki ilk şampiyonluğunu kazandırdı.

Karadağlı Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile 2007-2008 ve 2009-2010'da şampiyonluk yaşadı.

Hırvat Neven Spahija, Fenerbahçe ile 2010-2011 sezonunda mutlu sona ulaştı.

Sırp Zeljko Obradovic, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında 4 kez Fenerbahçe'nin başında şampiyonluk ipini göğüsledi.

Obradovic'in vatandaşı Aleksandar Djordjevic, 2021-2022'de Fenerbahçe ile şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Litvanyalı Sarunas Jasikevicius da 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fenerbahçe'yi lig şampiyonluğuna taşıdı.

- Şampiyon takımlar ve başantrenörleri

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar ve başantrenörleri şöyle:

Sezon Şampiyon Antrenör
1966-67 Altınordu Samim Göreç
1967-68 İTÜ Mehmet Baturalp
1968-69 Galatasaray Petar Simenov
1969-70 İTÜ Mehmet Baturalp
1970-71 İTÜ Şengün Kaplanoğlu
1971-72 İTÜ Samim Göreç
1972-73 İTÜ Öner Şaylan
1973-74 Muhafızgücü Armağan Asena
1974-75 Beşiktaş Cavit Altunay
1975-76 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1976-77 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1977-78 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1978-79 Efes Pilsen Faruk Akagün
1979-80 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1980-81 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1981-82 Eczacıbaşı Aydan Siyavuş
1982-83 Efes Pilsen Rıza Erverdi
1983-84 Efes Pilsen Aydan Siyavuş
1984-85 Galatasaray Nur Germen
1985-86 Galatasaray Fehmi Sadıkoğlu
1986-87 Karşıyaka Nadir Vekiloğlu
1987-88 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1988-89 Eczacıbaşı Mehmet Baturalp
1989-90 Galatasaray Faruk Akagün
1990-91 Fenerbahçe Çetin Yılmaz
1991-92 Efes Pilsen Aydın Örs
1992-93 Efes Pilsen Aydın Örs
1993-94 Efes Pilsen Aydın Örs
1994-95 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1995-96 Efes Pilsen Aydın Örs
1996-97 Efes Pilsen Aydın Örs
1997-98 Ülkerspor Çetin Yılmaz
1998-99 TOFAŞ Jasmin Repesa
1999-00 TOFAŞ Tolga Öngören
2000-01 Ülkerspor Murat Didin
2001-02 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2002-03 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2003-04 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2004-05 Efes Pilsen Oktay Mahmuti
2005-06 Ülkerspor Murat Özyer
2006-07 Fenerbahçe Ülker Aydın Örs
2007-08 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2008-09 Efes Pilsen Ergin Ataman
2009-10 Fenerbahçe Ülker Bogdan Tanjevic
2010-11 Fenerbahçe Ülker Neven Spahija
2011-12 Beşiktaş Milangaz Ergin Ataman
2012-13 Galatasaray Medical Park Ergin Ataman
2013-14 Fenerbahçe Ülker Zeljko Obradovic
2014-15 Pınar Karşıyaka Ufuk Sarıca
2015-16 Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2016-17 Fenerbahçe Zeljko Obradovic
2017-18 Fenerbahçe Doğuş Zeljko Obradovic
2018-19 Anadolu Efes Ergin Ataman
2020-21 Anadolu Efes Ergin Ataman
2021-22 Fenerbahçe Beko Aleksandar Djordjevic
2022-23 Anadolu Efes Ergin Ataman
2023-24 Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius
2024-25 Fenerbahçe Beko Sarunas Jasikevicius
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.

