Basketbol liglerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne milli maçlar dolayısıyla ara verilirken ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 9. hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 12 hafta karşılaşmaları oynanacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



23 Kasım Cumartesi:



14.00 Emlak Konut-BOTAŞ (Başakşehir Spor Kompleksi)



16.00 Nesibe Aydın-İlkem Yapı Tarsusspor (TOBB ETÜ)



24 Kasım Pazar:



14.30 YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol-Melikgazi Kayseri Basketbol (Bodrum)



16.00 ÇBK Mersin-OGM Ormanspor (Servet Tazegül)



25 Kasım Pazartesi:



18.00 Beşiktaş-Galatasaray Çağdaş Faktoring (BJK Fibabanka Spor Kompleksi)



Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi



22 Kasım Cuma:



16.00 Carpartner TED Ankara Kolejliler-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol (Gölbaşı)



23 Kasım Cumartesi:



15.30 OGM Ormanspor-Trabzonspor (M. Sait Zarifoğlu)



17.15 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Koleji Novotel (Kurtdereli)



24 Kasım Pazar:



15.00 Esenler Erokspor-Konya Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)



17.15 Gaziantep Basketbol-Kapaklıspor (Karataş Şahinbey)



25 Kasım Pazartesi:



16.00 İstanbul Ankaspor-Finalspor (Ahmet Cömert)



18 Aralık Çarşamba:



15.00 Pizzabulls Co Basket-Çağdaş Bodrumspor (Küçükçekmece Halkalı)



25 Aralık Çarşamba:



18.00 iLab Basketbol-Haremspor (BJK Emlakjet Spor Kompleksi)



19.00 Çayırova Belediyespor-MKE Ankaragücü Ikon Menkul (Çayırova)



