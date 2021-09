Süper Lig'in 4. haftasında Göztepe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.



Başakşehir, ilk yarıyı 7. dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 önde kapattı.



Göztepe, 64. dakikada Cherif Ndiaye ile skoru eşitledi. David Tijanic, 84. dakikada Göztepe'ye galibiyeti getiren golü attı.



Başakşehir'e karşı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Göztepe, yeni hocası Nestor El Maestro ile ilk galibiyetini aldı ve puanını 5 yaptı.



Lig tarihinde ilk kez sezonun ilk dört maçını mağlubiyetle kapatan Başakşehir, puanla tanışamadı.



Göztepe, gelecek hafta Altay'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.



GÖZTEPE HOCASIYLA SİFTAH YAPTI



Göztepe, yeni teknik direktörü Nestor El Maestro ile ilk maçında sahadan galibiyetle ayrıldı.



Müsabakadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, bu sezon ilk galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Nestor El Maestro da ilk maçında galibiyet sevinci yaşadı. Göztepe, puanını 5'e çıkardı.



Sarı-kırmızılı ekipte takımının ilk golünü kaydeden Cherif Ndiaye, ikinci golün de asistini yaptı. David Tijanic de Göztepe formasıyla ilk golünü kaydetti.



BAŞAKŞEHİR YİNE KAYBETTİ



Süper Lig'de şampiyon olduğu 2019-2020 sezonundan sonra geçen yıl ligde ilk galibiyetini 5. haftada ulaşan Medipol Başakşehir, bu sezon da ilk 4 haftada galibiyet alamadı.



Geçen sezon ilk 4 haftayı 1 puanla kapatan Medipol Başakşehir, bu yıl puan elde edemedi.



Müsabakayı 3995 biletli seyirci takip etti.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



7. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Visca'nın yaptığı ortada ceza sahası sol çapraz pozisyonda Deniz'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

15. dakikada Jahovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Lourency'nin sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

22. dakikada Visca'nın topuna hareketlenen Deniz Türüç'ün vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

35. dakikada ceza sahası içinde sağ çapraz pozisyonda Tolga'nın kaleye göndermek istediği top, kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle Duarte'ye geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci İrfan Can meşin yuvarlağı kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

57. dakikada sol kanattan Soner'in yaptığı ortada kale önünde oluşan karambolde Cherif Ndiaye'nin kaleye göndermek istediği top dışarı çıktı.

64. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sol kanattan Lourency'nin yaptığı ortada Cherif Ndiaye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

83. dakikada Göztepe öne geçti. Ani gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin pasıyla ceza sahası içi sol çapraz pozisyonda topla buluşan Tijanic'in güzel vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.



Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli (Dk. 43 Kerim Alıcı), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Berkan Emir (Dk. 88 Burekovic), Halil Akbunar, Obinna, Soner Aydoğdu (Dk. 88 Atakan Çankaya), Cherif Ndiaye, Lourency (Dk. 70 Baku, Jahovic (Dk. 46 Tijanic)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner (Dk. 63 Rodrigues), Duarte, Ndayisimiye, Lima (Dk. 86 Guldbrandsen), Visca (Dk. 75 Chadli), Tolga Ciğerci (Dk. 86 Atabey Çiçek), Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Şener Özbayraklı), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Okaka

Goller: Dk. 7 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 64 Cherif Ndiaye, Dk. 83 Tijanic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 11 Tolga Ciğerci, Dk. 24 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+3 Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Dk. 24 Berkan Emir, Dk. 75 Obinna, Dk. 90+3 Halil Akbunar, Dk. 90+5 İrfan Can Eğribayat (Göztepe)