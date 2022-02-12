Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, kendi sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi.



Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, yeni transferler Pizzi ve Serdar Gürler kaydetti. Pizzi, 34. dakikada ağları havalandırırken, Serdar Gürler'in golü 87. dakikada geldi.



Bu sonucun ardından İstanbul ekibi, ligdeki arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve puanını 40'a yükseltti. Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise kendi sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.



YENİ TRANSFERLER İLK 11'DE



Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de yeni transferler Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.



Transfer döneminin son gününde kadroya katılan iki oyuncu, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Gaziantep FK'ya karşı giydi.



BAŞAKŞEHİR'DE 4 DEĞİŞİKLİK



Gaziantep FK'yı konuk eden Medipol Başakşehir'de son maça göre kadroda ikisi zorunlu 4 değişiklik yapıldı.



Ligin 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ettiği maçta ilk 11'de yer alan Tolga Ciğerci, Leonardo Duarte, Danijel Aleksic ve Deniz Türüç yerine Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Pizzi ve Trezeguet ilk 11'de sahaya çıktı.



Tolga Ciğerci ve Duarte kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı.



Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan kaptan Mahmut Tekdemir de kadroya dahil edilmedi.



Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı geçen Salih Uçan ise yedekler arasında yer aldı. Salih, karşılaşmanın 64. dakikasında Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



15. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Chadli'nin pasıyla topla buluşan Pizzi, rakibinden kurtulup ceza yayı önünden şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu savunma uzaklaştırdı.



24. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Pizzi orta sahada topla buluştu, süratle rakip kaleye ilerleyen Pizzi, ceza sahasına girmeden şutunu çekti, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



29. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Gaziantep'in gelişen atağında savunmadan seken topu ceza sahası önünde kontrol eden Muhammed çok sert vurdu. Kaleci Volkan'dan seken topu Epureanu kafa ile kornere yolladı.



34. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Gaziantep savunmasında Ertuğrul Ersoy'un ayağı kayınca Okaka topu kaptı. Okaka, pasını Trezeguet'ye attı. Trezeguet'nin de bekletmeden pasıyla topla buluşan Pizzi, ceza sahası ön çizgisi üzerinden şutunu attı, meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 1-0.



Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





71. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanattan Maxim'in kullandığı serbest vuruşta, ön direğe gelen topa Muhammed kafayı vurdu, rakibine çarpan top tekrar Muhammed'in önünde kaldı. Muhammed'in altı pas önünden şutunda, Ndayishimiye'ye de çarpan meşin yuvarlak az farkla kornere gitti.



76. dakikada Gaziantep FK'nin gelişen atağında sol kanatta topla buluşan Merkel'in ceza sahasına yolladığı topu Oğuz Ceylan kontrol etti. Oğuz'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Volkan'ın da temas ettiği meşin yuvarlak kornere çıktı.



84. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Okaka, sağdan bindiren Serdar'a pasını attı. Serdar ceza sahasına girer girmez şutunu attı, top üstten auta gitti.



85. dakikada konuk ekip etkili geldi. Solda topla buluşan Merkel'in arka direğe ortasında Oğuz Ceylan kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.



87. dakikada Medipol Başakşehir farkı ikiye yükseltti. Sol kanattan ceza sahasına giren Gulbrandsen'in şutunda rakibine çarpan top arka direğe havalandı, Serdar Gürler yakın mesafeden kafa ile meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0.



Mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Cüneyt Çakır, Tarık Ongun, Candaş Elbil



Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Berkay Özcan (Dk. 88 Emre Çolak), Chadli (Dk. 63 Salih Uçan), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Pizzi (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Serdar Gürler (Dk. 88 Deniz Türüç), Okaka



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Toşca (Dk. 65 Merkel), Oğuz Ceylan, Furkan Soyalp (Dk. 82 Borven), Vetrih (Dk. 82 Stankovski), Recep Niyaz (Dk. 65 Sagal), Mendyl, Maxim, Muhammed Demir (Dk. 90+1 Berke Gürbüz)



Goller: Dk. 34 Pizzi, Dk. 87 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 40 Caiçara (Medipol Başakşehir), Dk. 61 Mendyl (Gaziantep FK)





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