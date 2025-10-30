30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Başakşehir, seri için Kocaelispor karşısında!

RAMS Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek.

calendar 30 Ekim 2025 11:22 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 11:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında cuma günü Kocaelispor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 10 puan ve averajla 11. sırada girdi.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı turuncu-lacivertli ekip, son maçında Hesap.com Antalyaspor'u deplasmanda 4-0 yenerek 5 maçlık galibiyet özlemine son verdi. RAMS Başakşehir, Kocaelispor'u mağlup ederek bu sezon Süper Lig'de ilk iç saha galibiyetini almaya çalışacak.

Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan Kocaelispor ise 11 puanla 10. basamakta yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
