Başakşehir, Rize deplasmanında

Başakşehir, Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir, Rize deplasmanında
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01 Aralık 2023 13:41
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

Ligde 4 haftalık aranın ardından geçen hafta Siltaş Yapı Pendikspor'u mağlup eden RAMS Başakşehir, 12 puanla 17. basamakta bulunuyor.

Geride kalan 13 haftada 5'er galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 de beraberliği bulunan Çaykur Rizespor ise 18 puanla 9. sırada yer alıyor.

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