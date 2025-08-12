12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-050'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Başakşehir, play-off turu için sahaya çıkacak!

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nun rövanş karşılaşmasında Başakşehir, çarşamba günü Norveç ekibi Viking'i saat 19.00'da kendi evinde ağırlayacak.

calendar 12 Ağustos 2025 12:04
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında İstanbul Başakşehir, çarşamba günü Norveç ekibi Viking'i ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Sırp hakem Milos Milanovic'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Deplasmanda oynadığı ilk maçı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1 kazanan Başakşehir, sahadan galibiyetle, beraberlikle ya da tek farklı skorlu yenilgiyle ayrılması halinde play-off turuna yükselecek.


Viking'in 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatma bölümlerine geçilecek. Norveç temsilcisi, rövanşta İstanbul Başakşehir'e 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması durumunda adını play-off turuna yazdıracak.

Tur atlayan takım, play-off aşamasında Spartak Trnava (Slovakya)-Universitatea Craiova (Romanya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Universitatea Craiova, sahasında oynadığı ilk maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Kamerunlu futbolcu Olivier Kemen, mücadelede forma giyemeyecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
