22 Eylül
Galatasaray-Konyaspor
20:00
22 Eylül
SSC Napoli-Pisa
21:45
22 Eylül
Marsilya-PSG
21:00
22 Eylül
Sporting CP-Moreirense
22:15
22 Eylül
PFC Sochi-CSKA Moskova
19:00
22 Eylül
Millwall-Watford
22:00

Galatasaray'da savunmada değişim zamanı

Frankfurt karşısında alınan ağır yenilgiyi unutturmak isteyen Galatasaray, Konyaspor maçıyla moral arıyor. Okan Buruk, savunmadan hücuma kadar kadroda önemli değişikliklere gidiyor.

calendar 22 Eylül 2025 12:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da savunmada değişim zamanı
5-1'lik Frankfurt yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Galatasaray, zirvede olduğu Süper Lig'de moral bulmaya çalışacak.
 
6. haftanın kapanışında Konyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takım, 5 maçlık galibiyet serisine devam etme peşinde.
 
DAVINSON SANCHEZ KULÜBEYE
 
Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor'a karşı Frankfurt'tan farklı ilk 11 tercih edecek.
 
Savunma göbeğinde Wilfried Singo- Abdülkerim Bardakcı ikilisini oynatacak olan deneyimli hoca, Davinson Sanchez'i yedek oturtacak. Sağ bekte Sallai, sol bekte Jakobs'la maça başlayacak G.Saray'da ileri uçta İcardi oynayacak. Barış kenar forvete, Sara 8 numaraya geçecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
