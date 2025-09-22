Galatasaray'da savunmada değişim zamanı

5-1'lik Frankfurt yenilgisinin üzüntüsünü yaşayan Galatasaray, zirvede olduğu Süper Lig'de moral bulmaya çalışacak.
6. haftanın kapanışında Konyaspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı takım, 5 maçlık galibiyet serisine devam etme peşinde.
DAVINSON SANCHEZ KULÜBEYE
Teknik direktör Okan Buruk, Konyaspor'a karşı Frankfurt'tan farklı ilk 11 tercih edecek.
Savunma göbeğinde Wilfried Singo- Abdülkerim Bardakcı ikilisini oynatacak olan deneyimli hoca, Davinson Sanchez'i yedek oturtacak. Sağ bekte Sallai, sol bekte Jakobs'la maça başlayacak G.Saray'da ileri uçta İcardi oynayacak. Barış kenar forvete, Sara 8 numaraya geçecek.