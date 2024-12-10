Başakşehir maçına İtalyan hakem

Başakşehir-Heidenheim maçını İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir maçına İtalyan hakem
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10 Aralık 2024 15:05
Son güncelleme 10 Aralık 2024 15:39
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Başakşehir'in, 12 Aralık Perşembe günü sahasında Alman takımı Heidenheim ile oynayacağı maçta İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Guida'nın bir yardımcı hakemi Davide Imperiale olurken diğeri açıklanmadı.

Karşılaşmada dördüncü hakem ise Gianluca Manganiello olacak.

Daniele Paterna ise mücadelede AVAR hakemi olarak görev yapacak.

Öte yandan UEFA, VAR koltuğunda oturacak hakemi de henüz duyurmadı.

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