Medipol Başakşehir'in İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile yapacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçını Gürcü hakem Irakli Kvirikashvili yönetecek.



BAŞAKŞEHİR - MACCABI MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabakada Kvirikashvili düdük çalacak.



MACCABI MAÇINDA GÖREV ALACAK HAKEMLER



Karşılaşmada Kvirikashvili'nin yardımcılıklarını Giorgi Elikashvili ile David Akhvlediani üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Aleko Aptsiauri olacak.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ