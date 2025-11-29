29 Kasım
Rizespor-Kayserispor
0-1
29 Kasım
Nacional-Benfica
1-060'
29 Kasım
Holstein Kiel-Hertha Berlin
0-1
29 Kasım
Magdeburg-Nürnberg
22:30
29 Kasım
FCV Dender EH-Westerlo
2-2
29 Kasım
Zulte Waregem-Cercle Brugge
1-1
29 Kasım
Sporting Charleroi-RAAL La Louviere
22:45
29 Kasım
Austria Wien-WSG Tirol
0-0
29 Kasım
Grazer AK-BW Linz
3-1
29 Kasım
Ried-Wolfsberger AC
1-0
29 Kasım
FC Zürich-Grasshopper
1-0
29 Kasım
Lugano-Sion
1-1
29 Kasım
FC Luzern-Winterthur
22:30
29 Kasım
Casa Pia AC-Alverca
0-2
29 Kasım
Moreirense-Famalicao
2-2
29 Kasım
Gil Vicente-Tondela
23:30
29 Kasım
E.Braunschweig-Kaiserslautern
2-0
29 Kasım
Akron Togliatti-Nizhny Novgorod
1-2
29 Kasım
CSKA Moskova-FC Orenburg
2-0
29 Kasım
CSKA Moskova-Torpedo Moscow
0-0IPT
29 Kasım
Baltika-S. Moskova
1-0
29 Kasım
Leicester City-Sheffield United
2-3
29 Kasım
Portsmouth-Bristol City
0-1
29 Kasım
Stoke City-Hull City
1-2
29 Kasım
Coventry City-Charlton Athletic
3-1
29 Kasım
Middlesbrough-Derby County
2-1
29 Kasım
Millwall-Southampton
3-2
29 Kasım
Norwich City-QPR
3-1
29 Kasım
Sheffield Wednesday-Preston North End
2-3
29 Kasım
West Bromwich-Swansea City
3-2
29 Kasım
Greuther Fürth-Bochum
0-3
29 Kasım
NEC Nijmegen-S. Rotterdam
23:00
29 Kasım
Gaziantep FK-Eyüpspor
1-2
29 Kasım
Sunderland-Bournemouth
3-2
29 Kasım
Kasımpaşa-Başakşehir
1-3
29 Kasım
Trabzonspor-Konyaspor
3-1
29 Kasım
Erzurumspor-İstanbulspor
4-0
29 Kasım
Keçiörengücü-Iğdır FK
1-2
29 Kasım
Vanspor FK-Serik Belediyespor
0-1
29 Kasım
Sakaryaspor-Ümraniye
1-1
29 Kasım
Bayern Munih-St. Pauli
3-1
29 Kasım
Hoffenheim-Augsburg
3-0
29 Kasım
Union Berlin-FC Heidenheim
1-2
29 Kasım
Werder Bremen-FC Köln
1-1
29 Kasım
Leverkusen-B. Dortmund
1-290'
29 Kasım
Brentford-Burnley
3-1
29 Kasım
M.City-Leeds United
3-2
29 Kasım
Everton-Newcastle
1-490'
29 Kasım
Fortuna Sittard-Heracles
1-177'
29 Kasım
Tottenham-Fulham
23:00
29 Kasım
Mallorca-Osasuna
2-2
29 Kasım
Barcelona-Alaves
3-1
29 Kasım
Levante-Athletic Bilbao
0-290'
29 Kasım
Atletico Madrid-Real Oviedo
23:00
29 Kasım
Genoa-Verona
2-1
29 Kasım
Parma -Udinese
0-2
29 Kasım
Juventus-Cagliari
2-1
29 Kasım
AC Milan-Lazio
22:45
29 Kasım
AS Monaco-PSG
1-0
29 Kasım
Paris FC-Auxerre
1-162'
29 Kasım
Marsilya-Toulouse
23:05
29 Kasım
Excelsior-NAC Breda
1-0
29 Kasım
Wrexham-Blackburn Rovers
1-1

Başakşehir, ligde iki maç sonra kazandı!

Süper Lig'de Başakşehir, Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti. Başakşehir, ligde iki maç sonra kazandı.

calendar 29 Kasım 2025 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2025 22:09
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Başakşehir, ligde iki maç sonra kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov attı. Kasımpaşa'nın golü 79. dakikada Adem Arous'tan geldi.

Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı.


SAKATLIK VE CEZA!

Konuk ekip Başakşehir'de sakatlanan Onur Bulut, 53. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı. Jerome Opoku ise 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başakşehir'de Davie Selke ise 75. dakikada kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Başakşehir, 16 puana yükseldi. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Kocaelispor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yakın direk dibinde güçlükle topu kornere çeldi.

16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdaki Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.

26. dakikada turuncu-lacivertli takım öne geçti. Ceza yayı gerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Fayzullayev, meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in sağından ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada Shomurodov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fayzullayev, meşin yuvarlağı Gianniotis'in yanından ağlara göndermek istedi. Yunan file bekçisini geçen topu çizgi üzerinde Szalai, taça gönderdi.

43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Winck'ten önce kalesini terk eden Muhammed topu ceza sahası ön çizgisi önünde engelledi. Yaşanan karambolde Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa altıpas önündeki Baldursson vurdu. Çizgi üzerindeki Onur Bulut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+4. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in ara pasıyla ceza sahasına giren Harit, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gianniotis'in altından filelerle buluşturdu: 0-2

Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 2-0 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diabate'nin şutunda kaleci Muhammed yakın direk dibinde topu kornere çeldi.

79. dakikada lacivert-beyazlı takım farkı 1'e indirdi. Diabate'nin sağdan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Arous, kafayla topu ağlara gönderdi: 1-2.

90+7. dakikada Başakşehir, maçın skorunu belirleyen golü attı. Kasımpaşa'nın çok adamla gol aradığı sırada Crespo'nun pasıyla santra noktası üzerinde topla buluşan Shomurodov, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Uzun süre topu süren Özbek futbolcu, ceza sahası önünde yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3

Mücadele, konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan Barcın

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), Selke

Goller: Dk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.