Süper Lig'in 14. haftasında Başakşehir, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Başakşehir, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı 3-1'lik skorla kazandı.Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Abbosbek Fayzullayev, 45+4. dakikada Amine Harit ve 90+7. dakikada Eldor Shomurodov attı. Kasımpaşa'nın golü 79. dakikada Adem Arous'tan geldi.Başakşehir, bu galibiyetle birlikte ligde iki maç sonra kazandı.Konuk ekip Başakşehir'de sakatlanan Onur Bulut, 53. dakikada oyundan çıktı ve yerini Ömer Ali Şahiner'e bıraktı. Jerome Opoku ise 55. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Başakşehir'de Davie Selke ise 75. dakikada kırmızı kart gördü. İstanbul ekibi, ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.Bu sonucun ardından iki maç sonra kazanan Başakşehir, 16 puana yükseldi. Kasımpaşa, 13 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Kasımpaşa, Kocaelispor deplasmanına gidecek.7. dakikada Cafu'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda, kaleci Muhammed Şengezer yakın direk dibinde güçlükle topu kornere çeldi.16. dakikada Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Kemen kafayla ceza sahasına indirdi. Sağ çaprazdaki Shomurodov'un vuruşunda meşin yuvarlak ters kanattan auta çıktı.38. dakikada Shomurodov'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fayzullayev'in sert şutunda, kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere çeldi.41. dakikada kaleci Muhammed'in uzun pasında savunma arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Fayzullayev, meşin yuvarlağı Gianniotis'in yanından ağlara göndermek istedi. Yunan file bekçisini geçen topu çizgi üzerinde Szalai, taça gönderdi.43. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında savunma arkasına koşu yapan Winck'ten önce kalesini terk eden Muhammed topu ceza sahası ön çizgisi önünde engelledi. Yaşanan karambolde Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa altıpas önündeki Baldursson vurdu. Çizgi üzerindeki Onur Bulut meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.Mücadelenin ilk yarısını RAMS Başakşehir 2-0 önde tamamladı.46. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diabate'nin şutunda kaleci Muhammed yakın direk dibinde topu kornere çeldi.Mücadele, konuk takımın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.Recep Tayyip ErdoğanAtilla Karaoğlan, Osman Gökhan Bilir, Gökhan BarcınGianniotis, Winck, Arous, Nicholas Opoku, Szalai (Dk. 46 Diabate), Frimpong, Ben Ouanes, Baldursson, Cafu (Dk. 14 Cem Üstündağ-Dk. 65 Ali Yavuz Kol), Gueye, Fall (Dk. 65 Kubilay Kanatsızkuş)Muhammed Şengezer, Onur Bulut (Dk. 53 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Jerome Opoku, Operi, Kemen (Dk. 78 Hamza Güreler), Umut Güneş (Dk. 72 Berat Özdemir), Fayzullayev (Dk. 78 Crespo), Shomurodov, Harit (Dk. 72 Da Costa), SelkeDk. 26 Fayzullayev, Dk. 45+4 Harit, Dk. 90+7 Shomurodov (RAMS Başakşehir), Dk. 79 Arous (Kasımpaşa)Dk. 75 Selke (RAMS Başakşehir)Dk. 21 Nicholas Opoku, Dk. 24 Szalai, Dk. 58 Fall, Dk. 90+3 Baldursson (Kasımpaşa), Dk. 55 Jerome Opoku, Dk. 58 Ömer Ali Şahiner, Dk. 77 Duarte (RAMS Başakşehir)