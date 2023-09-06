Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu.



Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada, bugün (Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu.



İşte o açıklama; "Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi antrenörlerimiz çalıştıracaklardır ."



TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI



İngiliz teknik adam Eddie Newton, 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam 2021 yılından bu yana Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.



