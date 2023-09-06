Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu.
Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada, bugün (Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu.
İşte o açıklama; "Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi antrenörlerimiz çalıştıracaklardır."
TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
İngiliz teknik adam Eddie Newton, 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam 2021 yılından bu yana Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.
Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada, bugün (Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu.
İşte o açıklama; "Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi antrenörlerimiz çalıştıracaklardır."
TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI
İngiliz teknik adam Eddie Newton, 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam 2021 yılından bu yana Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.