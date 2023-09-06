Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir'i geçici olarak Eddie Newton çalıştıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton
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06 Eylül 2023 15:10
Son güncelleme 06 Eylül 2023 15:14
Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran RAMS Başakşehir'in geçici teknik direktörü Eddie Newton oldu.

Başakşehir kulübü yaptığı açıklamada, bugün (Çarşamba) yapılacak antrenmanda takımın başında Eddie Newton'ın olacağını duyurdu. 

İşte o açıklama; "Takımımızın bugün gerçekleştireceği antrenmanda ekibimizi Strateji ve Planlama Direktörü Eddie Newton ve Akademi antrenörlerimiz çalıştıracaklardır." 

TRABZONSPOR'U ÇALIŞTIRMIŞTI 

İngiliz teknik adam Eddie Newton, 2020-21 sezonunda Trabzonspor'un başında görev almıştı. Tecrübeli teknik adam 2021 yılından bu yana Başakşehir'de Strateji ve Planlama Direktörü pozisyonunda görev yapıyor.

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