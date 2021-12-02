Başakşehir ile Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u PFDK'ye sevk etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Başakşehir ile Hatayspor, PFDK'ye sevk edildi
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02 Aralık 2021 19:28
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig ekipleri Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçlarında yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK sevklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Medipol Başakşehir'in saha olayları, Atakaş Hatayspor'un ise takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle disipline gönderildiği aktarıldı.

Spor Toto 1. Lig'den İstanbulspor'un talimatlara aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi. Altınordu'da forma giyen Enis Destan ile Ahmet İlhan Özek'in de çeşitli sebeplerle tedbirli olarak disipline gönderildiği kaydedildi.


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