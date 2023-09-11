Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, yeni teknik direktörü Çağdaş Atan'a düzenlenene basın toplantısında imza attırdı. Basın toplantısında, başkan Göksel Gümüşdağ ve yeni teknik direktör Çağdaş Atan transfer sorularını yanıtladı.Emre Belözoğu ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Atan ile anlaşmaları hakkında açıklama yapan Göksel Gümüşdağ "Gerek yurt dışından, gerek Türkiye'den farklı farklı hocaların takımımızı çalıştırmakla ilgili talepleri oldu. Ben de birkaç kişiyle görüştüm; ben ve yönetim kurulum Çağdaş Atan hocada karar kıldık. Yeni nesilden, hedefleri olan, futbol anlayışını beğendiğimiz bir hoca Çağdaş Atan." dedi.Çağdaş Atan, Başakşehir'e imzasıyla ilgili "Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. Biz inşallah tekrardan Başakşehir'i Avrupa'da yarışan, zirve yarışının içinde olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Geçen sene bu devam ediyordu. Bu sene başlangıç kötü gözükse de iyi bir kadro, yapılacak transferler ile birlikte tekrardan zirve mücadelesi verecek bir yapısı var Başakşehir'in. Verebileceğimiz tek söz, her gün bir önceki günden daha çok çalışmak. Başakşehir'in yapısına uygun futbolu oynamak, topu talep eden ve oyunu domine eden bir yapı oluşturmak. Bu kulübün DNA'sında var. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Gururlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.Galatasaray ile adı geçen Berkay Özcan hakkında konuşan Çağdaş Atan "Bütün oyuncularımızı korumak istiyoruz. Başakşehir üreten, yetiştiren, satan bir kulüp. Çok iyi akademik yapısı var. Faydalanmak istiyoruz. Yıllardır özlediğimiz oyuncu havuzu var akademide. Berkay Özcan için ayrılık gelişmesi yok. Çok beğendiğim bir oyuncu. Onu saha içerisinde mutlu edebileceğimiz bir oyuncu. Berkay'ın tekrar bir çıkışa ihtiyacı var. Kalitesi çok yüksek." dedi.Başkan Göksel Gümüşdağ ise "Salı günü sözleşmesini 3 yıl daha uzatıyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın sağ beki Leo Dubois'in transfer gündeminde olmadığını söyleyen başkan Göksel Gümüşdağ "Hocamız ile sözleşme imzaladık. Yollamaktan çok kadromuza katmak istediğimiz oyuncular var. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı. Hoca ile konuşacağız, sonrasında transfer ekibi çalışır. Ancak, şu ana kadar Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı." açıklamasını yaptı.Beşiktaş ile adı anılan Deniz Türüç için konuşan Göksel Gümüşdağ "Deniz Türüç için Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Çağdaş Atan hocamız da kendisinden faydalanacağını, çok beğendiğini söyledi. Sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzatacağız. Beşiktaş'tan bir teklif ya da bir görüşme olmadı." dedi.Öte yandan başkan Göksel Gümüşdağ "Transfer görüşmelerine devam ediyoruz. Transfer ekibimiz, hocamızla görüşme içindeler. Cuma gününe kadar 1-2, hatta 3 mevkiye transfer yapacağız inşallah." açıklamasını yaptı."Milli Takım için Emre Belözoğlu iddiaları doğru mu?" şeklindeki soruyu cevaplayan Göksel Gümüşdağ "Milli Takımın 3 maçı var, bitmiş bir şey yok. Hepimiz arkasında durmalıyız Milli Takımın, Kuntz'un da... Milli Takıma alınacak hocayı TFF belirler. Değişiklik olacaksa TFF karar verecektir. Kararın, konuşmanın bilgisi dahilinde değilim." dedi.