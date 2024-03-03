ALEKSIC İLK GOLÜNÜ ATTI

RAMS Başakşehir'in orta saha oyuncularından Danijel Aleksic, bu sezon ligdeki ilk gol sevincini Samsunspor karşısında yaşadı.



Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı Aleksic, mücadelenin 47. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı.



KEMEN SAKATLANDI

RAMS Başakşehir'in Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Kemen, karşılaşmanın 73. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.



Teknik direktör Çağdaş Atan, Kemen'in yerine Ömer Ali Şahiner'i sahaya sürdü.









14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.



34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen'ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0.



58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topa hareketlenen Piatek, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol ettiği meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Okan topu kontrol etti.



Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.



Stat: Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Kısal, Yusuf Bozdoğan



RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Dubois (Dk. 46 Emirhan İlkhan), Duarte, Opoku, Lima, Berkay Özcan (Dk. 90+3 Abeid), Deniz Türüç, Kemen (Dk. 74 Ömer Ali Şahiner), Aleksic (Dk. 86 De Souza), Davidson (Dk. 86 Keny), Piatek



Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Drongelen (Dk. 90 Bola), Soner Gönül (Dk. 46 Alim Öztürk), Osman Çelik (Dk. 80 Fofana), Taylan Antalyalı (Dk. 80 Muja), Holse, Ntcham, Raman (Dk. 60 Ercan Kara), Mouandilmadji



Gol: Dk. 48 Aleksic (RAMS Başakşehir)



Kırmızı kart: Dk. 34 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)



Sarı kartlar: Dk. 68 Taylan Antalyalı, Dk. 75 Osman Çelik, Dk. 82 Drongelen (Yılport Samsunspor)







3. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol kanattan Zeki'nin kullandığı kornerde ön direkte Mouandilmadji kafayı vurdu, top üst direkten geri döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.14. dakikada gelişen Başakşehir atağında, Samsunspor savunmasının arkasına atılan uzun topa hareketlenen Piatek, meşin yuvarlağı kontrol etti ve ceza sahasına girdi. Piatek'in sol çaprazdan şutunda, kaleci Okan topu kornere çeldi.34. dakikada Samsunspor 10 kişi kaldı. 32. dakikada orta sahada Kemen ve Mouandilmadji arasında yaşanan mücadelede Kemen yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelip pozisyonu izleyen hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mouandilmadji'ye kırmızı kartını gösterdi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.48. dakikada Başakşehir öne geçti. Samsunspor ceza sahası önünde yaşanan top kapma mücadelesinde Kemen'ın ayak koyduğu top ceza sahasındaki Aleksic'in önünde kaldı. Aleksic'in plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, faul gerekçesiyle golü iptal etti. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu saha kenarında izleyen hakem, gol kararını verdi: 1-0.58. dakikada Deniz Türüç'ün savunma arkasına attığı topa hareketlenen Piatek, ceza sahası ön çizgisi üzerinde kontrol ettiği meşin yuvarlağa sert vurdu, kaleci Okan topu kontrol etti.Karşılaşmayı RAMS Başakşehir 1-0 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Çağdaş Atan'ın ekibi RAMS Başakşehir ile Markus Gisdol'ün yönetimindeki Yılport Samsunspor karşı karşıya geldi.Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Başakşehir 1-0 kazanırken gol 47. dakikada Danijel Aleksic'ten geldi.Samsunspor'da Marius Mouandilmadji maçın 34. dakikasında Olivier Kemen'e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mouandilmadji, kariyerinin ilk kırmızı kartını gördü.Bu sonuçla birlikte puanını 39'a yükselten Başakşehir, Avrupa kupaları için iddiasını sürdürürken Samsunspor 33 puanda kaldı.Ligin bir sonraki maç haftasında Başakşehir evinde Antalyaspor'u ağırlarken, Samsunspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek.