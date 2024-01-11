Barzagli'den Kenan Yıldız yorumu

Juventus'un eski oyuncularından Andrea Barzagli, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili görüşlerini aktardı.



Kenan Yıldız'ın kulübün efsane ismi Del Piero ile kıyaslandığı hatırlatılan Barzagli, "Yetenekli olduğu kesin. O yaşta bazı golleri atmak insanın yüzünü gülümsetiyor. Umarım gelişir. Üzerindeki baskıyı nasıl kaldıracağını bilen bir teknik direktörü var" dedi.



Barzagli ayrıca, "Allegri, genç oyuncuları nasıl yönecteeğini iyi biliyor. Dybala'nın Palermo'dan 30 milyon euro'ya transfer edildiği zamanı hatırlıyorum. İlk iki ay hiç oynamadı. Çok fazla baskı vardı, sonra oynadı ve goller atmaya başladı" şeklinde konuştu.



Juventus forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı.





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