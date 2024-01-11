Barzagli'den Kenan Yıldız yorumu

Juventus'un eski savunma oyuncusu Andrea Barzagli, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Barzagli'den Kenan Yıldız yorumu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2024 18:10
Juventus'un eski oyuncularından Andrea Barzagli, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'la ilgili görüşlerini aktardı.

Kenan Yıldız'ın kulübün efsane ismi Del Piero ile kıyaslandığı hatırlatılan Barzagli, "Yetenekli olduğu kesin. O yaşta bazı golleri atmak insanın yüzünü gülümsetiyor. Umarım gelişir. Üzerindeki baskıyı nasıl kaldıracağını bilen bir teknik direktörü var" dedi.

Barzagli ayrıca, "Allegri, genç oyuncuları nasıl yönecteeğini iyi biliyor. Dybala'nın Palermo'dan 30 milyon euro'ya transfer edildiği zamanı hatırlıyorum. İlk iki ay hiç oynamadı. Çok fazla baskı vardı, sonra oynadı ve goller atmaya başladı" şeklinde konuştu.

Juventus forması altında bu sezon 10 maçta süre bulan 18 yaşındaki Kenan Yıldız, 2 gol attı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery