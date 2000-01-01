Barrett: "Çaylak beşlerine hiç girmemek, beni hayal kırıklığına uğrattı"

New York Knicks forveti RJ Barrett, geçen sezonun birinci veya ikinci çaylak beşlerine seçilmediğini keşfettiğinde, hayal kırıklığına uğradığını itiraf etti.



Barrett, New York Daily News'ten Stefan Bondy dahil diğer muhabirlere şunları söyledi:



"Beni çok rahatsız etti. Yalan söylemeyeceğim. Neden seçilmediğimi gerçekten anlamıyorum. Ama bu gelecek sezon için motivasyon oldu. Kanıtlayacak daha fazla şeyim olması, güzel."



2019'da Knicks tarafından üçüncü sırada Draft edilen Barrett, iyi bir çaylak sezonu geçirmişti. Duke çıkışlı oyuncu, maç başına 30.4 dakika süre alarak 14.3 sayı (tüm çaylaklar arasında dördüncü), 5.0 ribaund ve 2,6 asist ortalamaları elde etmişti.



Ancak 20 yaşındaki oyuncu, şutu konusunda biraz sıkıntı çekmişti. 40.2 şut yüzdesi çaylaklar arasında 66'ncı sırada yer alırken, üçlük çizgisi gerisinden %32 ve serbest atış çizgisinden ise %61.4 isabetle oynamıştı.



Barrett, uzun menzilden yıl sonuna doğru hafif bir gelişme göstermiş, Knicks'in son 10 maçında 17.2 sayı ortalama yakalalarken, üçlük denemelerinin %36.6'sında isabet bulmuştu.



"BAZI SÜPERSTARLARDAN İYİ ATTIM"



RJ, şutu üzerine çalışmak için halen bolca zamanı olduğunu kabul etti:



"Aslında gerçekten çok düşük bir noktadan başladığımı bilmem beni cesaretlendirdi, çünkü buradan ancak yukarı çıkabilirim. Bu tarz şeyler için hiç endişelenmiyorum. Şut yüzdesi konusuna gelirsek, çaylak yıllarındaki bazı NBA süperstarları da ilk yıllarında kötü yüzdeyle şut atmışlardı. Bazı NBA süperstarlarının ilk yıllarından daha iyi bir isabetle oynadım. Bu yüzden bu beni hiç rahatsız etmiyor."



