Barış Alper Yılmaz, Okan Buruk'u sevindirdi!

Galatasaray'a milli ara yaramadı. Sakat olan oyuncuların bazı oyuncuların takıma dönmesi beklenirken, aksine yenileri eklendi. Bunların sonuncusu milli maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz oldu.



Yıldız oyuncunun İspanya maçında attığı harika röveşata şutunu kaleci Unai Simon güçlükle önlerken, bu pozisyonda Barış'ın sol el iki parmağında dört çatlak oluştuğu tespit edildi.



Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Victor Osimhen'in yanı sıra çocuklarını görmek için fazladan iki gün izin kullanan Mauro Icardi'nin tam hazır olmaması teknik direktör Okan Buruk'u sıkıntıya soktu.

Ancak teknik direktör Okan Buruk ile görüşen Barış Alper Yılmaz, parmaklarındaki ağrının çok önemli olmadığını ve Gençlerbirliği maçına oynamak istediğini söyledi.Barış'ın bu istekli haline çok sevinen Buruk, sağlık ekibiyle de görüştükten sonra yıldız futbolcuyu on birde sahaya sürmeye karar verdi. Darbelerden etkilenmemesi için Barış'ın parmağına özel bir atel ve bandaj yapılacak ve oyuncu sahaya böyle çıkacak.Buruk, geride kalan üç sezonda birçok mevkide değerlendirdiği 'Joker' Barış Alper Yılmaz'ı, Gençlerbirliği maçında yine santrforda oynatacak.