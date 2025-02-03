Barış Alper Yılmaz'ın dalya heyecanı

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşısında şans bulması halinde Süper Lig'de dalya diyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz'ın dalya heyecanı
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03 Şubat 2025 10:06
Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da bu karşılaşma Barış Alper Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyor.

Milli futbolcu, karşılaşmada süre bulması halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek.

Süper Lig'de şu ana kadar 99 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.

24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise Galatasaray forması altında çıktığı 139 maçta 22 gol attı ve 16 asist yaptı.

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