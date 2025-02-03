Barış Alper Yılmaz'ın dalya heyecanı

Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak Galatasaray'da bu karşılaşma Barış Alper Yılmaz için ayrı bir anlam taşıyor.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Milli futbolcu, karşılaşmada süre bulması halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek.
Süper Lig'de şu ana kadar 99 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise Galatasaray forması altında çıktığı 139 maçta 22 gol attı ve 16 asist yaptı.
Milli futbolcu, karşılaşmada süre bulması halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak ve dalya diyecek.
Süper Lig'de şu ana kadar 99 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 20 gol attı ve 10 asist yaptı.
24 yaşındaki futbolcu, toplamda ise Galatasaray forması altında çıktığı 139 maçta 22 gol attı ve 16 asist yaptı.