Barış Alper Yılmaz hiç ara vermemiş gibi

Galatasaray'ın yerli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı. Sarı-kırmızılı takım ve A Milli formayla 70 maça çıkarak tarihi bir sezonu geride bırakan Barış, bu yıla da hızlı başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz hiç ara vermemiş gibi
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18 Ağustos 2024 14:58
Galatasaray'ın yerli yıldızlarından Barış Alper Yılmaz, geçtiğimiz sezon önemli bir çıkış yakalamıştı.

Sarı-kırmızılı takım ve A Milli formayla 70 maça çıkarak tarihi bir sezonu geride bırakan Barış, bu yıla da hızlı başladı. Geride kalan 3 maçta ilk 11'de olan 23 yaşındaki yıldız, Konyaspor karşısında galibiyeti getiren oyuncu oldu. Nefis bir vuruşla köşeyi bulan Barış, geçen sezonki golleri anımsattı.

İDMANDA VURUŞ ÇALIŞIYOR

Ekstra antrenmanlar yaparak kendini geliştiren Barış Alper Yılmaz, idmanlarını aksatmıyor. Özellikle son dönemde son vuruşlar üzerinde duran yıldız oyuncu, bunun karşılığını da Konyaspor karşısındaki golle aldı.

19 GOLE KATKI YAPMIŞTI

Barış Alper Yılmaz, geçen sezon 55 maçta 7 gol, 12 asistle oynamıştı. Yıldızın golleri şampiyonluk yolunda kritik öneme sahipti.

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