Barış Alper Yılmaz derbide sakat sakat oynadı

Galatasaray 'da bazı isimler Beşiktaş maçında sahaya sakat sakat çıktı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan, kapsamlı bir tedavi olması gereken ancak bunu yaz aylarına bırakan Kaan Ayhan'ın yanı sıra ilk yarıdaki Beşiktaş derbisinde sakatlıktan sonra sakat sakat oynayan, bileğindeki sakatlığı henüz tam iyileşmeyen Icardi de ağrılarla oynadı.Yürümekte zorlanan ve ağrıları nedeniyle antrenmanlarda da yüzde 100 performans sergilemekte zorlanan Arjantinli golcünün dışında Barış Alper Yılmaz'ın da Dolmabahçe'de sakat sakat forma giydiği ortaya çıktı.Sağ ayak bileğinde ağrı bulunan ve maç öncesinde iğne olmayı düşünen milli futbolcu, ağrılarına rağmen takımını yalnız bırakmadı. Müsabaka içinde kısa bir süre seken ancak oyuna devam eden 23 yaşındaki futbolcunun Omar Colley'in müdahalesi sonrasında sol dizinde ağrı oluştuğu ve MR'ının çekileceği öğrenildi.