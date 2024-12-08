Barış Alper Yılmaz'dan paylaşım!

Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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Barış Alper Yılmaz'dan paylaşım!
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08 Aralık 2024 22:15
Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda "İyiler sonunda mutlaka kazanır." ifadelerini kullandı.

Başarılı futbolcunun bu paylaşımı Galatasaray taraftarları tarafından birçok yorum ve beğeni aldı.

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