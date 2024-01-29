Galatasaray'a Gaziantep FK maçında galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.
Barış Alper Yılmaz ayrıca "Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.
Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.
Barış Alper Yılmaz ayrıca "Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.