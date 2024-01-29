Barış Alper Yılmaz: "Bu galibiyeti hak ettik"

Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper Yılmaz: 'Bu galibiyeti hak ettik'
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29 Ocak 2024 22:31
Galatasaray'a Gaziantep FK maçında galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Attığı golü ve galibiyeti değerlendiren Barış Alper Yılmaz "Gol attığım için mutluyum ama daha önemli kazanmaktı. Takım arkadaşlarımı kutluyorum. Hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Barış Alper Yılmaz ayrıca "Çok fazla direkten dönen topumuz var. Taraftarımıza teşekkür ederiz, onların harika desteği vardı. Kazandığımız için mutluyuz." açıklamasını yaptı.

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