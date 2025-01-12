Barış Alper: "Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum"

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Barış Alper: 'Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum'
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12 Ocak 2025 21:30
Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
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