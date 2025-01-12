Barış Alper: 'Gollerimi Ahmet Çalık'a armağan ediyorum'

Galatasaray'ın 24 yaşındaki yıldızı Barış Alper Yılmaz, RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Başakşehir'e karşı attığı golleri Ahmet Çalık'a armağan ettiğini ifade eden Yılmaz, "Dışarıda zorlu şartlar vardı, çok soğuktu. Kazanmayı bildik. Attığım gollerden ötürü mutluyum. Bu gollerimi ansızın aramızdan ayrılan Ahmet Çalık'a armağan ediyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.