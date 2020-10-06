Barcelonalı Rafinha PSG ile imzaladı

Barcelona'nın satış listesine koyduğu Rafinha Alcantara PSG ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Barcelonalı Rafinha PSG ile imzaladı
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06 Ekim 2020 01:44
Barcelona'nın gözden çıkardığı orta saha oyuncusu Rafinha Alcantara PSG'ye transfer oldu.

27 yaşındaki İspanyol oyuncu Rafinha, bir süre önce teknik direktör Koeman tarafından satış listesine konmuştu. Transferin son gününde Rafinha, orta sahaya takviye yapmak isteyen PSG böylelikle aradığı ismi renklerine bağlamış oldu.

Rafinha Alcantara'nın Fransız kulübüne 2023 yılına kadar imza attığı belirtilirken ödenen bedelle ilgili resmi açıklama yapılmadı.



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