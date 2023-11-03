Barcelona'ya Pedri müjdesi!

Barcelona'ya La Liga'da oynanacak Real Sociedad maçı öncesi müjdeli haber geldi.
İspanyol basınında yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Pedri, sahalara geri dönüyor.
Ağustos ayından bu yana sakatlığı bulunan Pedri, Xavi'nin şans vermesi halinde ilk kez Real Sociedad maçıyla sahadaki yerini alacak.
Real Sociedad ile Barcelona, cumartesi günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.
İspanyol basınında yer alan habere göre; sakatlığını atlatan Pedri, sahalara geri dönüyor.
Ağustos ayından bu yana sakatlığı bulunan Pedri, Xavi'nin şans vermesi halinde ilk kez Real Sociedad maçıyla sahadaki yerini alacak.
Real Sociedad ile Barcelona, cumartesi günü saat 23.00'te karşı karşıya gelecek.