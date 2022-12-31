Barcelona'ya Espanyol çelmesi

İspanya La Liga'nın 15. haftasında Barcelona, konuk ettiği Espanyol ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'ya Espanyol çelmesi
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31 Aralık 2022 18:24
İspanya La Liga'nın 15. hafta karşılaşmasında Barcelona ile Espanyol kozlarını paylaştı. Camp Nou'da oynanan maç, 1-1'lik eşitlikle noktalandı.

Barcelona'nın golünü 7. dakikada Marcos Alonso, Espanyol'un golünü ise 73. dakikada Joselu kaydetti.

Öte yandan iki takım da maçı 10 kişi tamamladı. Ev sahibi ekipte Jordi Alba, Espanyol'da ise Souza ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla beraber 5 hafta sonra ilk kez puan kaybı yaşayan Barcelona 38, Espanyol 13 puana yükseldi.

Gelecek hafta Barcelona, Atletico Madrid'e konuk olacak. Espanyol ise Girona'yı ağırlayacak.

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