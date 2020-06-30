'Barcelona veya Real Madrid teklif yaparsa futbolu bırakmam'

Geçtiğimiz hafta sonunda futboldan emekliliğini açıklayan Mario Gomez, yeniden futbola geri dönmesi için gerekli şartı esprili bir dille dile getirdi.



Alamn golcü emeklilik kararını etkilemesi için Real Madrid veya Barcelona'dan teklif gelmesi gerektiğini söylediği röportajında şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid ve Barcelona ile görüşüyorum. Eğer onlardan biriyle imzalarsam emekli olmayacağım"



Futbola başladığı Stuttgart formasıyla bu sezon 7 gol atan ve takımının Bundesliga'ya yükselmesinde pay sahibi olan Mario Gomez, Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla gol krallığı yaşamıştı.



Mario Gomez'in kariyeri



Stuttgart: 230 maç - 110 gol - 30 asist

Bayern Münih: 174 maç - 113 gol - 26 asist

Wolfsburg: 52 maç - 19 gol - 4 asist

Fiorentina: 47 maç - 14 gol - 6 asist

Beşiktaş: 41 maç - 28 gol - 6 asist



