Barcelona, Real'e 5 attı, kupayı aldı!

Barcelona'nın penaltı kazandığı pozisyon ve Lewandowski'nin skoru 2-1'e getiren golü!pic.twitter.com/UMS0w4abYP



— Sporx (@sporx) January 12, 2025





BARCELONA BİR ANDA REAL MADRID'İ 3'LEDİ 🔥🔥🔥pic.twitter.com/tdtsLGYDXl



— Sporx (@sporx) January 12, 2025

BARCELONA'NIN ACIMASI YOK! TARİHİ BİR SONUCA GİDİYOR 🔥🔥pic.twitter.com/8dUGuZilHJ



— Sporx (@sporx) January 12, 2025

Barcelona, İspanya Süper Kupası final maçında Real Madrid ile karşılaştı. Suudi Arabistan'da oynanan maçı Barcelona 5-2 kazandı.Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Lamine Yamal, 36. dakikada Robert Lewandowski, 39 ve 48. dakikalarda Raphinha ve 45+10. dakikada Belde kaydetti. Real Madrid'de 5. dakikada Kylian Mbappe, 60. dakikada ise Rodrygo'nun kaydettiği goller Madrid devine yetmedi. Bu sonuçla Barça, Süper Kupa'yı kazanan taraf oldu.Real Madrid, Kylian Mbappe'nin 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Barça savunmasını eksik yakalayan Real Madrid'de Vinicius, savunma arkasına sarkan Mbappe'yi gördü. Fransız yıldız, sağ içten uzak köşeye yaptığı vuruş ağlarla buluştu.Yediği golden sonra baskısını artıran Barcelona, Lamine Yamal ile 22. dakikada golü buldu. Lewa'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Yamal, sağ çaprazdan sol ayağıyla düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.Barcelona, Camavinga'nın Gavi'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı. Fransız futbolcunun, Gavi'ye ceza sahası içinde yaptığı müdahaleyi VAR'da izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Lewandowski takımını 2-1 öne geçirdi.Barcelona farkı bir anda ikiye çıkardı. Barça'da sağdan atağa katılan Kounde, ceza sahasına iyi bir orta gönderdi. Kale önünde topa iyi yükselen Raphinha düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve skoru 3-1 yaptı.Barcelona, Balde'nin 45+10'da attığı golle skoru 4-1'e getirdi. Yamal'ın ceza sahasına derinlemesine gönderdiği top karambolde bir anda Balde'nin önünde kaldı. Sağ köşeye yerden sert vuran Balde topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1ê getirdi.Barcelona, ezeli rakibi karşısında adeta işi şova döktü. Karşılaşmanın 48. dakikasında skor 5-1 oldu. Gavi, savunma arkasına sarkan Raphinha'ya iyi bir top gönderdi. Yay üzerinden ceza sahasına giren Brezilyalı yıldız düzgün bir vuruşla skoru 5-1'e getirdi.Barcelona'da Wojciech Szczesny karşılaşmanın 57 dakikasında Kylian Mbappe'ye yaptığı müdahale sonrası bariz gol şansından kırmızı kart gördü.Mücadeleyi 5-2 kazanan Barcelona, Süper Kupa'nın sahibi oldu.