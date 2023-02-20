Barcelona, evinde rahat kazandı

Barcelona, Cadiz'i 2-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Real Madrid ile olan farkı 8'e çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Barcelona, evinde rahat kazandı
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20 Şubat 2023 01:06
 İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Cadiz'i 2-0 mağlup etti.

Barcelona'nın ilk yarıda gelen galibiyet gollerini Sergi Roberto (Dk. 43) ve Robert Lewandowski (Dk. 45+1) attı.

Ligde art arda 7. galibiyetini alan Katalan ekibi, puanını 59'a çıkararak, en yakın rakibi Real Madrid'in 8 puan önünde liderliğini sürdürdü. Cadiz ise 22 puanla 17. sırada kaldı.

Diğer yandan La Liga'da gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Barcelona'nın Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski, 23 Ekim'den sonra ilk kez Nou Camp Stadı'nda rakip ağları havalandırırken, toplam gol sayısını 15'e çıkardı.

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