Barcelona, depremzedeler için destek çağrısını yineledi

Barcelona Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısını tekrarladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona, depremzedeler için destek çağrısını yineledi
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14 Şubat 2023 23:59
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım çağrısını yineledi.

Barcelona Kulübü ve Barça Vakfının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barcelona olarak tüm dünyaya çağrımızı yineliyoruz. Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için hemen bağış yapın." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda İspanyol teknik direktör Xavi Hernandez, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen, Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen ve İspanyol sağ bek Sergi Roberto, yardım çağrısında bulundu.

 

 

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