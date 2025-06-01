Barcelona'dan Thomas Partey hamlesi!

İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.



The Sun'un haberine göre; Katalanlar, Arsenal'in orta saha oyuncusu Thomas Partey'yi bedelsiz olarak transfer etmek için harekete geçti.



50 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ



2020 yılında 50 mliyon euro bonservisle Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan Partey, Londra'daki kariyerinde sakatlıklarla boğuşsa da sahada olduğu dönemlerde takımın vazgeçilmez ismi oldu.



TÜRK KULÜPLERİ İLE DE İSMİ ANILDI



31 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ilgileniyordu.



PERFORMANSI



Parety, bu sezon Arsenal ile çıktığı 52 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.



