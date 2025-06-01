İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
The Sun'un haberine göre; Katalanlar, Arsenal'in orta saha oyuncusu Thomas Partey'yi bedelsiz olarak transfer etmek için harekete geçti.
50 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ
2020 yılında 50 mliyon euro bonservisle Atletico Madrid'den Arsenal'e transfer olan Partey, Londra'daki kariyerinde sakatlıklarla boğuşsa da sahada olduğu dönemlerde takımın vazgeçilmez ismi oldu.
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31 yaşındaki oyuncu ile Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe'de ilgileniyordu.
PERFORMANSI
Parety, bu sezon Arsenal ile çıktığı 52 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Barcelona'dan Thomas Partey hamlesi!
Barcelona, Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'i bedelsiz transfer etmek için düğmeye bastı.
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İspanya La Liga şampiyonu Barcelona, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.
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