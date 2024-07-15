Barcelona'dan İlkay Gündoğan kararı!

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan İlkay Gündoğan için flaş bir transfer iddiası geldi.



İspanyol basını Sport'ta yer alan habere göre; Barcelona, İlkay Gündoğan'ın takımdan ayrılmasına izin verdiği belirtildi.



Habere göre, Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İlkay Gündoğan ile geleceği için görüşme gerçekleştirecek.



AYRILMAK İSTERSE İZİN VERİLECEK



Yapılan görüşmenin ardından İspanyol devi, oyuncu ayrılmak isterse gelecek teklifleri değerlendirecek.



MAAŞ YÜKÜNDEN KURTULACAK



İlkay'ın potansiyel ayrılığı, Barça'yı ciddi bir maaş yükünden kurtaracağı yazıldı.



Ayrıca bu vedanın Katalan devine Nico Williams ve Dani Olmo'yu kadrosuna katmak için olanak sağlayacağı kaydedildi.



Barcelona'da 51 maça çıkan İlkay, 5 gol ve 14 asistlik performans sergiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU