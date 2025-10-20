Barcelona'dan Hansi Flick için itiraz!

İspanya La Liga'da hafta sonunda dev bir mücadele oynanacak. Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.



Barcelona'dan derbi öncesi teknik direktör Hansi Flick için hamle geldi. Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Girona maçında kırmızı kart gören Alman teknik adamın kırmızı kartına itiraz edecek. Katalan ekibi, Flick'in Real Madrid'e karşı kulübede olmasını istiyor.



Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadele pazar günü oynanacak. El Clasico öncesi lider Real Madrid'in 24, takipçisi Barcelona'nın ise 22 puanı bulunuyor.



