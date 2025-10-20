20 Ekim
Eyüpspor-Kasımpaşa
20:00
20 Ekim
Serik Belediyespor-Amed Sportif
16:00
20 Ekim
İstanbulspor-Bandırmaspor
20:00
20 Ekim
West Ham United-Brentford
22:00
20 Ekim
Alaves-Valencia
22:00
20 Ekim
Cremonese-Udinese
21:45
20 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0ERT

Barcelona'dan Hansi Flick için itiraz!

Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in Girona maçında gördüğü kırmızı karta itiraz edecek. Katalan ekibi, Flick'in Real Madrid'e karşı kulübede olmasını istiyor.

calendar 20 Ekim 2025 14:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Hansi Flick için itiraz!
İspanya La Liga'da hafta sonunda dev bir mücadele oynanacak. Real Madrid, sahasında Barcelona'yı konuk edecek.

Barcelona'dan derbi öncesi teknik direktör Hansi Flick için hamle geldi. Marca'da yer alan habere göre, Barcelona, Girona maçında kırmızı kart gören Alman teknik adamın kırmızı kartına itiraz edecek. Katalan ekibi, Flick'in Real Madrid'e karşı kulübede olmasını istiyor.

Real Madrid ile Barcelona arasındaki mücadele pazar günü oynanacak. El Clasico öncesi lider Real Madrid'in 24, takipçisi Barcelona'nın ise 22 puanı bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
