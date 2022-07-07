Barcelona'dan de Jong'a ilginç teklif!

Adı Manchester United ile anılan Hollandalı Frenkie de Jong'a, kulübü Barcelona'da flaş bir indirim isteği geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan de Jong'a ilginç teklif!
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07 Temmuz 2022 17:04
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Frenkie de Jong'a Manchester United'ın ilgisi sürerken oyuncunun geleceği hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

İngiltere basınından çıkan habere göre; geçtiğimiz yıl da oyuncudan maaşında indirime gitmesini isteyen ve maaşını 20 milyon euro seviyelerine çeken Barcelona, önümüzdeki yıl için Frenkie de Jong'dan maaşını 3.5 milyon euro'ya çekmesini istedi.

Bu teklif üzerine de Jong'un Manchester United'a transfer olma ihtimali artarken, Chelsea'nin de oyuncu için nabız yokladığı ifade edildi.

Frenkie de Jong, 2019 yılında Ajax'tan Barcelona'ya 86 milyon euro'ya transfer olmuştu.

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