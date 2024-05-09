Barcelona'dan 500 milyon euroluk yeni sözleşme!

Barcelona, genç oyuncusu Pau Cubarsi ile nikah tazeledi.



Kulüpten yapılan açıklamada genç yıldız adayının sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.



Öte yandan Cubarsi'nin sözleşmesinde 500 milyon euroya serbest kalır maddesinin de yer aldığı ifade edildi.



Piyasa 25 milyon euro olarak gösterilen 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barça'da 31 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.





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