Barcelona'dan 500 milyon euroluk yeni sözleşme!

Barcelona, Pau Cubarsi'nin sözleşmesini uzattığını açıkladı. Genç oyuncunun kontratındaki serbest kalma maddesi de belli oldu. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'dan 500 milyon euroluk yeni sözleşme!
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09 Mayıs 2024 15:07
Barcelona, genç oyuncusu Pau Cubarsi ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada genç yıldız adayının sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Öte yandan Cubarsi'nin sözleşmesinde 500 milyon euroya serbest kalır maddesinin de yer aldığı ifade edildi.

Piyasa 25 milyon euro olarak gösterilen 17 yaşındaki oyuncu, bu sezon Barça'da 31 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.

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